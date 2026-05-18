IEM Atlanta 2026: Natus Vincere løfter trofeet etter å ha beseiret GamerLegion i finalen

HQ

Det har ikke vært noen enkle år for Natus Vincere i verden av konkurransedyktig Counter-Strike 2, som mens det ukrainske laget alltid har vært i samtalen om store titler, har det ikke klart å komme over streken på to år, med sitt siste trofé som IEM Rio 2024.

Ting har nå endret seg, men i løpet av den siste helgen gikk NAVI til topps på IEM Atlanta, hvor laget beseiret GamerLegion i den store finalen på en 3-0 måte og sikret trofeet pluss $ 125,000 XNUMX i premiepenger for sin innsats.

Dette resultatet gjorde også at NAVI måtte gjøre ting på den vanskelige måten, da laget slo det vanligvis ukuelige Team Vitality i kvartfinalen i sluttspillet med 2-1, før de sendte BetBoom Team ut av semifinalen med 2-0, før de gjorde kort prosess med GamerLegion etterpå.

Når det gjelder hva som er neste for NAVI, vil laget reise til Tyskland for å delta på IEM Köln mellom 2. og 21. juni.