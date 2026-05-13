IEM Atlanta 2026: Team Vitality glipper og er faktisk på randen av eliminering
En sluttspillplass for det enormt dominerende laget er ennå ikke en sikkerhet.
Er det en sjanse for at IEM Atlanta kan se en organisasjon som ikke er Team Vitality løfte trofeet? Etter å ha vunnet de fleste andre arrangementer i år, har den franske organisasjonen truffet en hump på veien til et IEM Atlanta-trofé, da den nylig ble beseiret av BetBoom Team i Upper Bracket Semifinaler for gruppe A, noe som betyr at den nå glir inn i Lower Bracket hvor den må vinne de to neste kampene for å kreve en sluttspillbillett, med ytterligere tap som ser den dominerende troppen bli slått ut av turneringen for godt.
Men dette var ikke alt som skjedde under gårsdagens IEM Atlanta-prosedyrer, da fire lag offisielt ble eliminert og fire lag sikret seg sluttspillplasser.
For å vinne sine respektive Upper Bracket Semifinaler, BetBoom Team, PaiN Gaming, Natus Vincere, og Legacy vil alle gå videre til sluttspillet, om enn med de begrensede bye-sporene i første runde som ennå ikke er bestemt fra disse fire troppene.
Når det gjelder de eliminerte lagene, etter å ha tapt sin andre kamp på IEM Atlanta allerede, BC.Game Esports, NRG, Passion UA, og M80 er på vei hjem tidlig.
Med alt dette i bakhodet er du kanskje nysgjerrig på hvordan kampoppsettet for i dag, 13. mai, ser ut. I så fall kan du se all denne informasjonen nedenfor, og husk at vinnerne av Upper Bracket Final sikrer seg en ledig plass i første runde i sluttspillet, mens taperen går videre uansett, og enhver taper i Lower Bracket blir eliminert for godt.
Gruppe A Øvre brakettfinale:
- BetBoom Team vs. PaiN Gaming kl. 21:30 BST/22:30 CEST
Gruppe A Semifinaler i nedre halvdel:
- FUT Esports vs. B8 kl. 16:30 BST/17:30 CEST
- Team Vitality mot FaZe Clan kl. 16:30 BST/17:30 CEST
Finale i øvre halvdel av gruppe B:
- Natus Vincere mot Legacy kl. 00:00 BST/1:00 CEST (14. mai)
Gruppe B semifinaler i nedre halvdel:
- Astralis vs. Sinners Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST
- GamerLegion vs. Team Liquid kl. 19:00 BST/20:00 CEST