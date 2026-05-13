IEM Atlanta 2026: Team Vitality glipper og er faktisk på randen av eliminering

Er det en sjanse for at IEM Atlanta kan se en organisasjon som ikke er Team Vitality løfte trofeet? Etter å ha vunnet de fleste andre arrangementer i år, har den franske organisasjonen truffet en hump på veien til et IEM Atlanta-trofé, da den nylig ble beseiret av BetBoom Team i Upper Bracket Semifinaler for gruppe A, noe som betyr at den nå glir inn i Lower Bracket hvor den må vinne de to neste kampene for å kreve en sluttspillbillett, med ytterligere tap som ser den dominerende troppen bli slått ut av turneringen for godt.

Men dette var ikke alt som skjedde under gårsdagens IEM Atlanta-prosedyrer, da fire lag offisielt ble eliminert og fire lag sikret seg sluttspillplasser.

For å vinne sine respektive Upper Bracket Semifinaler, BetBoom Team, PaiN Gaming, Natus Vincere, og Legacy vil alle gå videre til sluttspillet, om enn med de begrensede bye-sporene i første runde som ennå ikke er bestemt fra disse fire troppene.

Når det gjelder de eliminerte lagene, etter å ha tapt sin andre kamp på IEM Atlanta allerede, BC.Game Esports, NRG, Passion UA, og M80 er på vei hjem tidlig.

Med alt dette i bakhodet er du kanskje nysgjerrig på hvordan kampoppsettet for i dag, 13. mai, ser ut. I så fall kan du se all denne informasjonen nedenfor, og husk at vinnerne av Upper Bracket Final sikrer seg en ledig plass i første runde i sluttspillet, mens taperen går videre uansett, og enhver taper i Lower Bracket blir eliminert for godt.

Gruppe A Øvre brakettfinale:



BetBoom Team vs. PaiN Gaming kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Gruppe A Semifinaler i nedre halvdel:



FUT Esports vs. B8 kl. 16:30 BST/17:30 CEST



Team Vitality mot FaZe Clan kl. 16:30 BST/17:30 CEST



Finale i øvre halvdel av gruppe B:



Natus Vincere mot Legacy kl. 00:00 BST/1:00 CEST (14. mai)



Gruppe B semifinaler i nedre halvdel: