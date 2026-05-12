Counter-Strike 2
IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis, og flere begynner kampanjer med seier
Den siste Counter-Strike 2 turneringen har offisielt kommet i gang.
Den første dagen av den siste store Counter-Strike 2 -turneringen er offisielt avsluttet, da IEM Atlanta har pakket inn og sett mange av de største lagene i aksjon. Totalt spilte alle de 16 deltakende lagene i går, og åtte av dem kunne notere seg for seire og fortsette å avansere gjennom de øvre brakettene i sine respektive grupper, mens åtte har glidd til de nedre brakettene.
For dette formål lurer du kanskje på resultatene fra den siste dagen, og i så fall har vi den informasjonen for deg nedenfor.
Gruppe A:
- Team Vitality 2-0 BC.Game Esports
- B2 1-2 BetBoom Team
- PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan
- NRG 0-2 FUT Esports
Gruppe B:
- Natus Vincere 2-0 Passion UA
- Sinners Esports 1-2 GamerLegion
- Legacy 2-0 M80
- Team Liquid 0-2 Astralis
Med dette i bakhodet, når det gjelder kampene for i dag, vil åtte kamper bli spilt, med alle kamper som finnes nedenfor. Igjen er det verdt å merke seg at taperne i Lower Bracket-kampene allerede vil bli slått ut av arrangementet for godt.
Gruppe A øvre brakett semifinaler:
- Team Vitality vs. BetBoom Team kl. 19:00 BST/20:00 CEST
- PaiN Gaming vs. FUT Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST
Gruppe A nedre del av kvartfinalene:
- BC.Game Esports vs. B8 kl. 16:30 BST/17:30 CEST
- FaZe Clan mot NRG kl. 16:30 BST/17:30 CEST
Gruppe B øvre halvdel av semifinalene:
- Natus Vincere vs. GamerLegion kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- Legacy mot Astralis kl. 00:00 BST/1:00 CEST (13. mai)
Gruppe B nedre brakett kvartfinaler:
- Passion UA vs. Sinners Esports kl. 21:30 BST/22:30 CEST
- M80 vs. Team Liquid kl. 00:00 BST/1:00 CEST (13. mai)