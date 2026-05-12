IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis, og flere begynner kampanjer med seier

HQ

Den første dagen av den siste store Counter-Strike 2 -turneringen er offisielt avsluttet, da IEM Atlanta har pakket inn og sett mange av de største lagene i aksjon. Totalt spilte alle de 16 deltakende lagene i går, og åtte av dem kunne notere seg for seire og fortsette å avansere gjennom de øvre brakettene i sine respektive grupper, mens åtte har glidd til de nedre brakettene.

For dette formål lurer du kanskje på resultatene fra den siste dagen, og i så fall har vi den informasjonen for deg nedenfor.

Gruppe A:



Team Vitality 2-0 BC.Game Esports



B2 1-2 BetBoom Team



PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan



NRG 0-2 FUT Esports



Gruppe B:



Natus Vincere 2-0 Passion UA



Sinners Esports 1-2 GamerLegion



Legacy 2-0 M80



Team Liquid 0-2 Astralis



Med dette i bakhodet, når det gjelder kampene for i dag, vil åtte kamper bli spilt, med alle kamper som finnes nedenfor. Igjen er det verdt å merke seg at taperne i Lower Bracket-kampene allerede vil bli slått ut av arrangementet for godt.

Gruppe A øvre brakett semifinaler:



Team Vitality vs. BetBoom Team kl. 19:00 BST/20:00 CEST



PaiN Gaming vs. FUT Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Gruppe A nedre del av kvartfinalene:



BC.Game Esports vs. B8 kl. 16:30 BST/17:30 CEST



FaZe Clan mot NRG kl. 16:30 BST/17:30 CEST



Gruppe B øvre halvdel av semifinalene:



Natus Vincere vs. GamerLegion kl. 21:30 BST/22:30 CEST



Legacy mot Astralis kl. 00:00 BST/1:00 CEST (13. mai)



Gruppe B nedre brakett kvartfinaler: