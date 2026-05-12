Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

IEM Atlanta 2026: Team Vitality, Natus Vincere, Astralis, og flere begynner kampanjer med seier

Den siste Counter-Strike 2 turneringen har offisielt kommet i gang.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den første dagen av den siste store Counter-Strike 2 -turneringen er offisielt avsluttet, da IEM Atlanta har pakket inn og sett mange av de største lagene i aksjon. Totalt spilte alle de 16 deltakende lagene i går, og åtte av dem kunne notere seg for seire og fortsette å avansere gjennom de øvre brakettene i sine respektive grupper, mens åtte har glidd til de nedre brakettene.

For dette formål lurer du kanskje på resultatene fra den siste dagen, og i så fall har vi den informasjonen for deg nedenfor.

Gruppe A:


  • Team Vitality 2-0 BC.Game Esports

  • B2 1-2 BetBoom Team

  • PaiN Gaming 2-0 FaZe Clan

  • NRG 0-2 FUT Esports

Gruppe B:


  • Natus Vincere 2-0 Passion UA

  • Sinners Esports 1-2 GamerLegion

  • Legacy 2-0 M80

  • Team Liquid 0-2 Astralis

Med dette i bakhodet, når det gjelder kampene for i dag, vil åtte kamper bli spilt, med alle kamper som finnes nedenfor. Igjen er det verdt å merke seg at taperne i Lower Bracket-kampene allerede vil bli slått ut av arrangementet for godt.

Gruppe A øvre brakett semifinaler:


  • Team Vitality vs. BetBoom Team kl. 19:00 BST/20:00 CEST

  • PaiN Gaming vs. FUT Esports kl. 19:00 BST/20:00 CEST

Gruppe A nedre del av kvartfinalene:


  • BC.Game Esports vs. B8 kl. 16:30 BST/17:30 CEST

  • FaZe Clan mot NRG kl. 16:30 BST/17:30 CEST

Gruppe B øvre halvdel av semifinalene:


  • Natus Vincere vs. GamerLegion kl. 21:30 BST/22:30 CEST

  • Legacy mot Astralis kl. 00:00 BST/1:00 CEST (13. mai)

Gruppe B nedre brakett kvartfinaler:


  • Passion UA vs. Sinners Esports kl. 21:30 BST/22:30 CEST

  • M80 vs. Team Liquid kl. 00:00 BST/1:00 CEST (13. mai)

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content