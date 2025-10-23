IEM Chengdu 2025: De to gruppene med åtte lag er bekreftet

HQ

Det er bare en håndfull store arrangementer igjen i 2025 Counter-Strike 2 konkurransekalender, med en av disse er IEM Chengdu 2025. Denne turneringen begynner 3. november og løper helt til 9. november, og 16 lag kjemper om en del av en kake på 300 000 dollar.

Med dette nesten her, nå har ESL bekreftet hvordan gruppene er arrangert for IEM Chengdu, og til og med kunngjort åpningskampene. Se all denne informasjonen nedenfor.

Gruppe A:



Tyloo vs. Team Falcons



MongolZ vs. Heroisk



Astralis vs. Natus Vincere



PaiN Gaming vs. Team Spirit



Gruppe B:



Furia mot Lynn Vision



Mouz vs. FaZe Clan



Team Vitality vs. Virtus.pro



G2 Esports vs. 3DMax



Gruppespillet i turneringen foregår i et dobbelt eliminasjonsformat, der det til slutt bare er seks lag igjen. Dette vil så danne en sluttspillgruppe der de to beste lagene får en friplass i første runde, i en gruppe som ellers er enkel eliminering.