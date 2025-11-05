IEM Chengdu 2025: Fire lag sikrer seg sluttspillplass, og ytterligere to plasser står på spill

HQ

Det begynner å bli knasende tid på Intel Extreme Masters Chengdu 2025 -turneringen, ettersom gruppespillet nå er i sine siste øyeblikk. I skrivende stund konkurrerer mange av lagene i sine siste kamper for gruppespillet, mens andre skjer om kort tid, og med dette som tilfelle vet vi faktisk allerede mange av lagene som har kvalifisert seg til sluttspilldelen.

På grunn av å være i Upper Bracket Finals for både gruppe A og B, Astralis, Team Falcons, Furia, og Mouz har alle slått sine sluttspillplasser. De to førstnevnte og de to sistnevnte lagene spiller mot hverandre i dag for å bli kåret til gruppevinner og sikre seg en bye i første runde av sluttspillet. Taperen venter i første runde av sluttspillet, der de vil bli seedet mot vinnerne av de nedre bracketfinalene fra de to gruppene.

Vi vet ennå ikke hvem disse lagene blir, ettersom kampen fortsatt er i startfasen, men de kvalifiserte lagene blir enten Team Spirit eller The MongolZ og enten Team Vitality eller G2 Esports.