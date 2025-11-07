IEM Chengdu 2025: Mouz møter Team Vitality i semifinalen

HQ

IEM Chengdu 2025 er i sluttfasen. Sluttspillet er godt i gang, og i skrivende stund har den første av to kvartfinaler nettopp blitt avsluttet, med Team Vitality som slo Astralis på en 2-1 måte. Dette er en viktig kamp av to grunner; den første er at hver kamp er en utslagskamp i sluttspillet, og den andre fordi det betyr at vi vet hvordan en av de to semifinalene har blitt arrangert.

Det er nå bekreftet at Mouz skal kjempe mot Team Vitality om en plass i finalen. Taperen kommer imidlertid ikke til å reise hjem, da de vil konkurrere i kampen om tredjeplassen mot taperen av den andre semifinalen, der Team Falcons allerede venter, og der den andre plassen går til vinneren av Furia vs. The MongolZ.

Den andre kvartfinalen spilles i dag, noe som betyr at når vi går inn i helgen, er det bare fire lag igjen i IEM Chengdu.