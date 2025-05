IEM Katowices æra er over, ESL kunngjør IEM Krakow

HQ

ESL bekreftet nylig sin fremtidige kalender for konkurransedyktig Counter-Strike 2, og en av tingene som den bemerket den gangen var at fremtidige arrangementer i Polen ikke var tydelig merket som IEM Katowice. Den polske byen hadde vært knutepunktet for en av årets tidligste store CS-turneringer i årevis, og denne formuleringen fikk mange til å tro at den ikke ville fortsette å beholde arrangementet.

Vi vet nå at dette faktisk er nøyaktig. ESL har avslørt at fra 2026 vil det polske arrangementet bli holdt i Krakow. Den innledende turneringen vil skje mellom 6. og 8. februar 2026 på Tauron Arena i byen, hvor 24 av de beste lagene fra hele verden vil være til stede og kjempe om et trofé og en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar.

ESLs VP for spesialprosjekter, Michal "Carmac" Blicharz, forklarer om endringen av polske vertsbyer: "I nesten to tiår har Intel Extreme Masters bygget en arv full av emosjonelle og definerende øyeblikk i esportshistorien. Fra de tidlige dagene i Hannover til fremveksten av nye legender i Katowice, har hvert stopp på veien satt sitt preg på arven vår. Nå som vi begynner på et nytt kapittel i denne historien, ser vi frem til å fortsette den sammen med verdens beste spillere og e-sportfans, når de setter sine spor i Kraków, i større skala enn noen gang før."

Gleder du deg til IEM Krakow?