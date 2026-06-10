IEM Köln 2026: Fase 3 starter i morgen, med 16 lag igjen i konkurransen
Bare åtte vil gå videre til sluttspillet i turneringen.
Vi går inn i den nest siste fasen av Intel Extreme Masters Cologne 2026-turneringen, da det tyske arrangementet, som finner sted i «Counter-Strike-katedralen», har redusert de 32 kvalifiserte lagene til kun 16 overlevende, og dette antallet vil bli halvert igjen i løpet av de kommende dagene.
Poenget med fase 3 er å avgjøre hvilke åtte lag som går videre til sluttspillet i turneringen, og dette gjøres gjennom et sveitsisk format, noe som betyr at lagene går videre hvis de oppnår tre seire over de totalt fem kampene/spilledagene i fasen. Tre tap betyr umiddelbar utslåing, og det blir ingen uavgjorte kamper i denne runden, da alle lagene ved slutten av 15. juni, den siste kampdagen i Stage 3, vil ha enten tre seire eller tre tap på kontoen, enten det er 3-0, 1-3, 3-2 – variasjonene er mange.
Med dette i bakhodet er du kanskje interessert i de 16 lagene som har kvalifisert seg til fase 3 og hvordan de er seedet. Totalt er det åtte lag som sikret seg direkte invitasjoner til denne fasen av turneringen, mens åtte andre sikret seg en plass ved å overleve den sveitsiske runden i fase 2. Du kan se forskjellene og kampoppsettet nedenfor.
IEM Cologne 2026 fase 3 direkte invitasjoner:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Team Falcons
- The MongolZ
- Parivision
- Aurora Gaming
- Furia
- Mouz
IEM Cologne 2026 Kvalifisering til etappe 3 via etappe 2:
- FUT Esports
- Team Spirit
- G2 Esports
- BetBoom Team
- 9z Team
- Monte
- B8
- Legacy
IEM Köln 2026, 3. etappe, 1. runde (11. juni):
- Team Vitality mot FUT Esports
- Natus Vincere mot Team Spirit
- Team Falcons mot G2 Esports
- The MongolZ mot BetBoom Team
- Parivision mot 9z Team
- Aurora Gaming mot Monte
- Furia mot B8
- Mouz mot Legacy
Sluttspillet går av stabelen mellom 18. og 21. juni, men hvem tror du kvalifiserer seg?