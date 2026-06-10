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Counter-Strike 2

IEM Köln 2026: Fase 3 starter i morgen, med 16 lag igjen i konkurransen

Bare åtte vil gå videre til sluttspillet i turneringen.

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Vi går inn i den nest siste fasen av Intel Extreme Masters Cologne 2026-turneringen, da det tyske arrangementet, som finner sted i «Counter-Strike-katedralen», har redusert de 32 kvalifiserte lagene til kun 16 overlevende, og dette antallet vil bli halvert igjen i løpet av de kommende dagene.

Poenget med fase 3 er å avgjøre hvilke åtte lag som går videre til sluttspillet i turneringen, og dette gjøres gjennom et sveitsisk format, noe som betyr at lagene går videre hvis de oppnår tre seire over de totalt fem kampene/spilledagene i fasen. Tre tap betyr umiddelbar utslåing, og det blir ingen uavgjorte kamper i denne runden, da alle lagene ved slutten av 15. juni, den siste kampdagen i Stage 3, vil ha enten tre seire eller tre tap på kontoen, enten det er 3-0, 1-3, 3-2 – variasjonene er mange.

Med dette i bakhodet er du kanskje interessert i de 16 lagene som har kvalifisert seg til fase 3 og hvordan de er seedet. Totalt er det åtte lag som sikret seg direkte invitasjoner til denne fasen av turneringen, mens åtte andre sikret seg en plass ved å overleve den sveitsiske runden i fase 2. Du kan se forskjellene og kampoppsettet nedenfor.

IEM Cologne 2026 fase 3 direkte invitasjoner:


  • Team Vitality

  • Natus Vincere

  • Team Falcons

  • The MongolZ

  • Parivision

  • Aurora Gaming

  • Furia

  • Mouz

IEM Cologne 2026 Kvalifisering til etappe 3 via etappe 2:


  • FUT Esports

  • Team Spirit

  • G2 Esports

  • BetBoom Team

  • 9z Team

  • Monte

  • B8

  • Legacy

IEM Köln 2026, 3. etappe, 1. runde (11. juni):


  • Team Vitality mot FUT Esports

  • Natus Vincere mot Team Spirit

  • Team Falcons mot G2 Esports

  • The MongolZ mot BetBoom Team

  • Parivision mot 9z Team

  • Aurora Gaming mot Monte

  • Furia mot B8

  • Mouz mot Legacy

Sluttspillet går av stabelen mellom 18. og 21. juni, men hvem tror du kvalifiserer seg?

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ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



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