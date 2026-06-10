IEM Köln 2026: Fase 3 starter i morgen, med 16 lag igjen i konkurransen

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Vi går inn i den nest siste fasen av Intel Extreme Masters Cologne 2026-turneringen, da det tyske arrangementet, som finner sted i «Counter-Strike-katedralen», har redusert de 32 kvalifiserte lagene til kun 16 overlevende, og dette antallet vil bli halvert igjen i løpet av de kommende dagene.

Poenget med fase 3 er å avgjøre hvilke åtte lag som går videre til sluttspillet i turneringen, og dette gjøres gjennom et sveitsisk format, noe som betyr at lagene går videre hvis de oppnår tre seire over de totalt fem kampene/spilledagene i fasen. Tre tap betyr umiddelbar utslåing, og det blir ingen uavgjorte kamper i denne runden, da alle lagene ved slutten av 15. juni, den siste kampdagen i Stage 3, vil ha enten tre seire eller tre tap på kontoen, enten det er 3-0, 1-3, 3-2 – variasjonene er mange.

Med dette i bakhodet er du kanskje interessert i de 16 lagene som har kvalifisert seg til fase 3 og hvordan de er seedet. Totalt er det åtte lag som sikret seg direkte invitasjoner til denne fasen av turneringen, mens åtte andre sikret seg en plass ved å overleve den sveitsiske runden i fase 2. Du kan se forskjellene og kampoppsettet nedenfor.

IEM Cologne 2026 fase 3 direkte invitasjoner:



Team Vitality



Natus Vincere



Team Falcons



The MongolZ



Parivision



Aurora Gaming



Furia



Mouz



IEM Cologne 2026 Kvalifisering til etappe 3 via etappe 2:



FUT Esports



Team Spirit



G2 Esports



BetBoom Team



9z Team



Monte



B8



Legacy



IEM Köln 2026, 3. etappe, 1. runde (11. juni):



Team Vitality mot FUT Esports



Natus Vincere mot Team Spirit



Team Falcons mot G2 Esports



The MongolZ mot BetBoom Team



Parivision mot 9z Team



Aurora Gaming mot Monte



Furia mot B8



Mouz mot Legacy



Sluttspillet går av stabelen mellom 18. og 21. juni, men hvem tror du kvalifiserer seg?