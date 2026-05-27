IEM Köln 2026: Her er åpningskampene for trinn 1

Det har vært en travel vår for ESL Pro Tour, da IEM Rio skjedde i april foran IEM Atlanta i mai. Juni vil også by på et arrangement, da IEM Köln finner sted i den tyske byen, og bringer handlingen tilbake til katedralen i Counter-Strike.

Med turneringen som starter 2. juni, når den første av de tre etappene begynner, har ESL nå avslørt åpningskampene for arrangementet. Det skal sies at vi bare har kamper for den første dagen, ettersom kamper blir seedet på dag-for-dag-basis, med formatet som en sveitsisk gruppe der lagene må hente tre seire for å avansere og unngå å få tre seire ellers blir de eliminert for godt.

For dette formål kan du se åpningsdagens kamper nedenfor.

IEM Köln trinn 1 runde 1 kamper:



GamerLegion vs. NRG



B8 mot Tyloo



Heroic mot Sharks Esports



BetBoom Team vs. Gaimin Gladiators



BIG vs. Team Liquid



M80 vs. Lynn Vision Gaming



MiBR vs. Thunderdownunder



Sinners Esports vs. FlyQuest



Bare åtte lag går videre fra trinn 1, hvor de blir med i de inviterte lagene i trinn 2, som inkluderer følgende organisasjoner.



FUT Esports



Team Spirit



Astralis



G2 Esports



Legacy



PaiN Gaming



Monte



9z Team



Hva er dine forventninger til IEM Köln?