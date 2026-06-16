IEM Köln 2026: Sluttspilltreet med åtte lag er klart, og kampene starter senere denne uken

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Vi er nå inne i sluttfasen av det tyske Intel Extreme Masters Cologne 2026-turneringen, ettersom fase 3 er avsluttet og alle øyne er rettet mot sluttspillet.

Kampene starter senere denne uken når de to første av totalt syv gjenværende kamper skal spilles, og hver kamp fra nå av er en hard eliminasjonskamp hvor lagene enten blir slått ut for godt eller går videre til neste runde.

Derfor er du kanskje nysgjerrig på kampoppsettet, de bekreftede lagene, tidspunktene og datoene for de gjenværende kampene. I så fall finner du denne informasjonen nedenfor.

IEM Cologne 2026 kvartfinaler



Aurora Gaming mot BetBoom Team kl. 14:45 BST/15:45 CEST 18. juni



9z Team mot Furia kl. 18:00 BST/19:00 CEST 18. juni



Team Spirit mot G2 Esports kl. 14:45 BST/15:45 CEST 19. juni



Team Falcons mot Team Vitality kl. 18:00 BST/19:00 CEST 19. juni



IEM Cologne 2026 Semifinaler



Vinneren av Spirit/G2 mot vinneren av Falcons/Vitality 20. juni (tidspunkt bekreftes senere)



Vinneren av Aurora/BetBoom mot vinneren av 9z/Furia 20. juni (tidspunkt bekreftes senere)



IEM Cologne 2026-finale