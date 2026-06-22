IEM Köln 2026: Team Falcons beseirer Furia på overbevisende vis og sikrer seg trofeet

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Selv om Team Falcons alltid har vært blant de beste i Counter-Strike 2 -turneringene som arrangeres rundt om i verden, har laget de siste par årene oftere vært brudepike enn brud. Deres siste store seier var på PGL Bukarest i april 2025, og mellom den turneringen og i dag har de hatt fem andreplasser i store turneringer og en tredjeplass også. De har endelig brutt denne trenden på IEM Köln 2026.

Den store tyske CS2-turneringen ble avsluttet i helgen, og i finalen møtte Team Falcons Furia . Kampen ble faktisk en ganske overbevisende affære for det saudiarabiske laget, da de slo Furia med 3–0 og vant hver av de tre kampene med 13–8.

Dette resultatet betyr at Team Falcons drar hjem med 500 000 dollar i premiepenger og IEM Cologne-trofeet for denne sesongen, men det gjør også laget til et lag å holde øye med frem mot BLAST Bounty Summer og Esports World Cup i månedene fremover.

Dette resultatet plasserer også Team Falcons helt på randen av å bli det høyest rangerte laget i verden, da Team Falcons nå ligger på 1 990 på VRS-rangeringen, noe som er 10 poeng bak det nåværende topprangerte laget Team Spirit (2 000).