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Counter-Strike 2
IEM Köln 2026: Team Vitality, Team Falcons, Furia, Mouz og flere ligger godt an til å sikre seg plasser i sluttspillet
Den første runden av sveitsisk spill i Stage 3 er fullført.
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Dette blir en travel helg i Tyskland, da den sveitsiske delen av IEM Cologne 2026 fortsetter med runde 2–4 mellom 12. og 14. juni. De endelige resultatene blir fastsatt på mandag, men ved slutten av helgen vil vi vite hvilke fem lag som er bekreftet til sluttspillet, hvilke fem som er eliminert, og hvilke seks lag som fortsatt er i limbo.
Etter gårsdagens runde 1 har åtte lag allerede sikret seg en seier, mens åtte har notert seg et tap. Det er verdt å huske at med dette formatet trenger lagene tre seire for å gå videre, mens tre tap vil føre til utslagning. Her er resultatene fra gårsdagens kamper.
- Team Vitality 2-1 FUT Esports
- Team Falcons 2-1 G2 Esports
- Aurora Gaming 2-0 Monte
- Furia 2-0 B8
- Mouz 2-0 Legacy
- Team Spirit 2-0 Natus Vincere
- BetBoom Team 2-1 The MongolZ
- 9z Team 2-1 Parivision
Med dette i bakhodet er dagens kamper i runde 2 fastsatt og ser slik ut.
- Team Vitality mot 9z Team
- Team Falcons mot BetBoom Team
- Aurora Gaming mot Team Spirit
- Furia mot Mouz
- Natus Vincere mot Legacy
- The MongolZ mot B8
- Parivision mot Monte
- FUT Esports mot G2 Esports
Hva forventer du av dagens kamper?