IEM Köln 2026: Team Vitality, Team Falcons, Furia, Mouz og flere ligger godt an til å sikre seg plasser i sluttspillet

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Dette blir en travel helg i Tyskland, da den sveitsiske delen av IEM Cologne 2026 fortsetter med runde 2–4 mellom 12. og 14. juni. De endelige resultatene blir fastsatt på mandag, men ved slutten av helgen vil vi vite hvilke fem lag som er bekreftet til sluttspillet, hvilke fem som er eliminert, og hvilke seks lag som fortsatt er i limbo.

Etter gårsdagens runde 1 har åtte lag allerede sikret seg en seier, mens åtte har notert seg et tap. Det er verdt å huske at med dette formatet trenger lagene tre seire for å gå videre, mens tre tap vil føre til utslagning. Her er resultatene fra gårsdagens kamper.



Team Vitality 2-1 FUT Esports



Team Falcons 2-1 G2 Esports



Aurora Gaming 2-0 Monte



Furia 2-0 B8



Mouz 2-0 Legacy



Team Spirit 2-0 Natus Vincere



BetBoom Team 2-1 The MongolZ



9z Team 2-1 Parivision



Med dette i bakhodet er dagens kamper i runde 2 fastsatt og ser slik ut.



Team Vitality mot 9z Team



Team Falcons mot BetBoom Team



Aurora Gaming mot Team Spirit



Furia mot Mouz



Natus Vincere mot Legacy



The MongolZ mot B8



Parivision mot Monte



FUT Esports mot G2 Esports



Hva forventer du av dagens kamper?