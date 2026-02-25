IEM Köln 2026 vil ikke inneholde noen best-av-en-kamper

HQ

Ettersom Intel Extreme Masters Majors har en tendens til å samle et bredt utvalg av Counter-Strike 2 lag fra hele verden, har disse turneringene tradisjonelt brukt best-of-one-format helt frem til sluttspillfasen der bare rundt en fjerdedel av de tilgjengelige lagene gjenstår. Dette vil ikke være tilfelle under IEM Köln 2026.

Den årlige tyske turneringen som holdes i katedralen i Counter-Strike, vil introdusere best-of-three-kamper fra trinn 3 av arrangementet. På dette tidspunktet vil 16 lag fremdeles være til stede og i live, halvparten av de totale kvalifiserte organisasjonene, noe som betyr at denne endringen kan legge til mange flere kamper i timeplanen og sørge for en av de travleste ukene på CS2-kalenderen.

Som det er nå, vil Stage 3 gå mellom 11. og 15. juni, med sluttspillet som følger mellom 18. og 21. juni. De to første etappene vil finne sted mellom 2. og 9. juni og vil redusere feltet fra 32 lag til bare 16 lag, og disse to fasene vil fortsatt være best-av-en-action.

Tror du denne endringen er til det bedre for IEM Köln og konkurransedyktig Counter-Strike 2?