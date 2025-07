IEM Köln starter i dag: Her er Play-In-kampene

HQ

Det er på tide å returnere til katedralen på Counter-Strike. IEM Köln starter i dag, med Play-In -scenen som vil se 16 lag kjempe om å sikre seg en av åtte gjenværende plasser i hovedarrangementet som følger.

Med spill som skjer om kort tid, kjenner vi åpningskampene. Formatet for Play-In er en dobbel eliminering, noe som betyr at hvert lag har ett liv før de blir slått ut av IEM Köln helt. Progresjonssporene deles ut til de fire lagene som vinner to øvre bracket-kamper, og også de fire lagene som også overlever den nedre braketten. Selv om vi ikke vil vite hvordan disse sporene til slutt blir arrangert i noen dager, er de første Play-In -kampene planlagt som følger.



FaZe Clan vs. BIG



Team Liquid vs. PaiN Gaming



3DMAX vs. MiBR



Ninjas i pyjamas vs. Heroic



GamerLegion vs. Kompleksitet



TYLOO vs. Virtus.pro



Astralis vs. B8



FlyQuest vs. Furia



De åtte lagene som allerede har kvalifisert seg til hovedgruppespillet, inkluderer :



Team Vitality



G2 Esports



Team Falcons



The MongolZ



Mouz



Natus Vincere



Aurora Gaming



Team Spirit



Når det gjelder hvem som er favoritten for arrangementet, er Team Vitality den å se på, ettersom de er på en mega seiersrekke og for øyeblikket er ledende i jakten på neste Intel Grand Slam.