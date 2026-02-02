IEM Krakow 2026: Parivision og The MongolZ allerede eliminert

HQ

Du kan virkelig ikke skrive Counter-Strike 2 esports i disse dager. Til tross for at de ble kronet laget til å slå på den nylige BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen, et arrangement som så Parivision løfte pokalen, har laget nå allerede blitt eliminert fra den pågående IEM Krakow gruppespillet.

De første elimineringene skjedde i går, da Parivision tapte for Astralis og The MongolZ ble slått ut av Furia. Dette betyr at begge lagets turneringer har blitt avkortet, en spesielt tøff pille å svelge for den nylige vinneren.

Når det gjelder andre bekreftelser, er mye av gruppespillet fortsatt godt i gang, noe som betyr at vi ikke vil vite ytterligere elimineringer før i det minste i kveld. Det vi vet er at ved å nå finalen i gruppe A Upper Bracket, har både G2 Esports og Team Spirit stanset billettene sine til sluttspilldelen som kommer, med vinneren av dette forestående spillet som også får en bye i første runde i den kommende fasen.