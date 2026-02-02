IEM Krakow 2026: Parivision og The MongolZ allerede eliminert
Den nylige vinneren av BLAST Bounty Winter 2026 var det andre laget som ble slått ut av den nåværende turneringens gruppespill.
Du kan virkelig ikke skrive Counter-Strike 2 esports i disse dager. Til tross for at de ble kronet laget til å slå på den nylige BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen, et arrangement som så Parivision løfte pokalen, har laget nå allerede blitt eliminert fra den pågående IEM Krakow gruppespillet.
De første elimineringene skjedde i går, da Parivision tapte for Astralis og The MongolZ ble slått ut av Furia. Dette betyr at begge lagets turneringer har blitt avkortet, en spesielt tøff pille å svelge for den nylige vinneren.
Når det gjelder andre bekreftelser, er mye av gruppespillet fortsatt godt i gang, noe som betyr at vi ikke vil vite ytterligere elimineringer før i det minste i kveld. Det vi vet er at ved å nå finalen i gruppe A Upper Bracket, har både G2 Esports og Team Spirit stanset billettene sine til sluttspilldelen som kommer, med vinneren av dette forestående spillet som også får en bye i første runde i den kommende fasen.