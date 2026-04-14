Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

IEM Rio 2026: De første kampene avsluttes med Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming og flere, seire

Allerede kjemper åtte lag for turneringens liv.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Selv om det bare så vidt har begynt, går IEM Rio i et halsbrekkende tempo. Så langt har åpningskampene for turneringen begynt, og med disse i bakhodet har åtte lag startet arrangementet med seire, mens ytterligere åtte allerede nå kjemper mot eliminering.

Med massevis av kamper i bøkene, kan du se resultatene for 13. april nedenfor og likeledes kampene for 14. april også.

IEM Rio 13. april resultater:


  • Team Vitality 2-0 RED Canids

  • Gentle Mates 1-2 G2 Esports

  • Team Spirit 2-0 Team Liquid

  • 3DMax 0-2 Team Falcons

  • Furia 2-0 Passion UA

  • B8 1-2 Natus Vincere

  • Aurora Gaming 2-0 HOTU

  • Legacy 1-2 Mouz

IEM Rio 14. april kampoppsett:

Gruppe A Øvre halvdel Semifinaler:


  • Team Vitality vs. G2 Esports

  • Team Spirit vs. Team Falcons

Gruppe A Nedre brakett kvartfinale:


  • RED Canids vs. Gentle Mates

  • Team Liquid mot 3DMax

Gruppe B øvre brakett semifinaler:


  • Furia vs. Natus Vincere

  • Aurora Gaming vs. Mouz

Gruppe B Nedre brakett kvartfinale:


  • Passion UA mot B8

  • HOTU mot Legacy

Hva forventer du av dagens kamper?

