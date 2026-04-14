esports
Counter-Strike 2
IEM Rio 2026: De første kampene avsluttes med Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming og flere, seire
Allerede kjemper åtte lag for turneringens liv.
HQ
Selv om det bare så vidt har begynt, går IEM Rio i et halsbrekkende tempo. Så langt har åpningskampene for turneringen begynt, og med disse i bakhodet har åtte lag startet arrangementet med seire, mens ytterligere åtte allerede nå kjemper mot eliminering.
Med massevis av kamper i bøkene, kan du se resultatene for 13. april nedenfor og likeledes kampene for 14. april også.
IEM Rio 13. april resultater:
- Team Vitality 2-0 RED Canids
- Gentle Mates 1-2 G2 Esports
- Team Spirit 2-0 Team Liquid
- 3DMax 0-2 Team Falcons
- Furia 2-0 Passion UA
- B8 1-2 Natus Vincere
- Aurora Gaming 2-0 HOTU
- Legacy 1-2 Mouz
IEM Rio 14. april kampoppsett:
Gruppe A Øvre halvdel Semifinaler:
- Team Vitality vs. G2 Esports
- Team Spirit vs. Team Falcons
Gruppe A Nedre brakett kvartfinale:
- RED Canids vs. Gentle Mates
- Team Liquid mot 3DMax
Gruppe B øvre brakett semifinaler:
- Furia vs. Natus Vincere
- Aurora Gaming vs. Mouz
Gruppe B Nedre brakett kvartfinale:
- Passion UA mot B8
- HOTU mot Legacy
Hva forventer du av dagens kamper?