IEM Rio 2026: De første kampene avsluttes med Team Vitality, Natus Vincere, Aurora Gaming og flere, seire

Selv om det bare så vidt har begynt, går IEM Rio i et halsbrekkende tempo. Så langt har åpningskampene for turneringen begynt, og med disse i bakhodet har åtte lag startet arrangementet med seire, mens ytterligere åtte allerede nå kjemper mot eliminering.

Med massevis av kamper i bøkene, kan du se resultatene for 13. april nedenfor og likeledes kampene for 14. april også.

IEM Rio 13. april resultater:



Team Vitality 2-0 RED Canids



Gentle Mates 1-2 G2 Esports



Team Spirit 2-0 Team Liquid



3DMax 0-2 Team Falcons



Furia 2-0 Passion UA



B8 1-2 Natus Vincere



Aurora Gaming 2-0 HOTU



Legacy 1-2 Mouz



IEM Rio 14. april kampoppsett:

Gruppe A Øvre halvdel Semifinaler:



Team Vitality vs. G2 Esports



Team Spirit vs. Team Falcons



Gruppe A Nedre brakett kvartfinale:



RED Canids vs. Gentle Mates



Team Liquid mot 3DMax



Gruppe B øvre brakett semifinaler:



Furia vs. Natus Vincere



Aurora Gaming vs. Mouz



Gruppe B Nedre brakett kvartfinale:



Passion UA mot B8



HOTU mot Legacy



Hva forventer du av dagens kamper?