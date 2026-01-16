IEM Rio 2026: De inviterte lagene er bekreftet

HQ

Det er fortsatt en rekke store Counter-Strike 2 -turneringer planlagt før fokuset skifter til Intel Extreme Masters Rio 2026 -arrangementet i april, men dette har ikke hindret ESL fra å begynne å snakke om det.

Turneringsarrangøren har nå avslørt de inviterte lagene til arrangementet. Hovedarrangementet vil inneholde totalt 16 organisasjoner, hvorav 13 er bekreftet via direkte invitasjon, og tre av dem vil bli bestemt gjennom kvalifiseringskamper.

Ser vi først på kvalifiseringskampene, vil Global Closed Qualifier bestemme ytterligere to tropper for hovedarrangementet, og når det gjelder lagene som skal konkurrere i denne kvalifiseringen, er de følgende :



Parivision



Heroisk



FUT Esports



BC.game Esports



GamerLegion



BetBoom Team



Gentle Mates



Hotu



Fnatic



Eyeballers



K27



9ine Pulsabet



Det siste kvalifiserte laget kommer fra Americas Qualifier, der bare følgende fire organisasjoner skal kjempe om seieren:



Imperial Esports



Fluxo



Bestia



YNG Sharks



Når det gjelder hovedarrangementet og hvem som helt sikkert vil være i utseende og håper å løfte pokalen og stikke av med flertallet av premiepotten på $ 300,000 XNUMX, har disse lagene blitt invitert :



Passion UA



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Team Spirit



Natus Vincere



Mouz



Aurora Gaming



B8



Legacy



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



IEM Rio starter 13. april og varer til 19. april, alt på Farmasi Arena i Rio de Janeiro.