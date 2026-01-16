IEM Rio 2026: De inviterte lagene er bekreftet
Den store turneringen vil finne sted i april.
Det er fortsatt en rekke store Counter-Strike 2 -turneringer planlagt før fokuset skifter til Intel Extreme Masters Rio 2026 -arrangementet i april, men dette har ikke hindret ESL fra å begynne å snakke om det.
Turneringsarrangøren har nå avslørt de inviterte lagene til arrangementet. Hovedarrangementet vil inneholde totalt 16 organisasjoner, hvorav 13 er bekreftet via direkte invitasjon, og tre av dem vil bli bestemt gjennom kvalifiseringskamper.
Ser vi først på kvalifiseringskampene, vil Global Closed Qualifier bestemme ytterligere to tropper for hovedarrangementet, og når det gjelder lagene som skal konkurrere i denne kvalifiseringen, er de følgende :
- Parivision
- Heroisk
- FUT Esports
- BC.game Esports
- GamerLegion
- BetBoom Team
- Gentle Mates
- Hotu
- Fnatic
- Eyeballers
- K27
- 9ine Pulsabet
Det siste kvalifiserte laget kommer fra Americas Qualifier, der bare følgende fire organisasjoner skal kjempe om seieren:
- Imperial Esports
- Fluxo
- Bestia
- YNG Sharks
Når det gjelder hovedarrangementet og hvem som helt sikkert vil være i utseende og håper å løfte pokalen og stikke av med flertallet av premiepotten på $ 300,000 XNUMX, har disse lagene blitt invitert :
- Passion UA
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Team Spirit
- Natus Vincere
- Mouz
- Aurora Gaming
- B8
- Legacy
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
IEM Rio starter 13. april og varer til 19. april, alt på Farmasi Arena i Rio de Janeiro.