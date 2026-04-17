  Norsk

IEM Rio 2026: Sluttspillet begynner i dag, her er seks-lags braketten

Team Vitality har vist tegn til dødelighet etter et nylig nederlag mot Team Falcons.

Det er knasende tid for Intel Extreme Masters-arrangementet i Rio de Janeiro, da den store Counter-Strike 2 -turneringen avsluttes denne helgen. Med dette tilfellet ble gruppespillet nylig avsluttet, noe som betyr at seks-lags sluttspillbraketten er låst i, med dette som en enkelt eliminasjonsbegivenhet der det ikke er noen andre sjanser.

Formatet vil se de to kvartfinalene spilles i dag, 17. april, før semifinalene følger i morgen, og til slutt tredjeplasskampen og den store finalen finner sted på søndag. Med dette som tilfelle, kan du se hele tidsplanen og spilleplanen nedenfor.

Kvartfinaler - 17. april


  • Mouz vs. Team Spirit kl. 16:00 BST/17:00 CEST

  • Team Vitality mot NAVI kl. 19:15 BST/20:15 CEST

Semifinaler - 18. april


  • Team Falcons mot vinneren av Mouz/Spirit kl. 16:00 BST/17:00 CEST

  • Furia mot vinneren av Vitality/NAVI kl. 19:15 BST/20:15 CEST

Kamp om tredjeplassen - 19. april


  • Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2 kl. 14:30 BST/15:30 CEST

Den store finalen - 19. april


  • Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2 kl. 18:00 BST/19:00 CEST

Med tanke på at Team Vitality har vist sitt første tegn på dødelighet ved å tape gruppefinalen mot Team Falcons, hvem anser du som favoritt til å vinne IEM Rio 2026?

Counter-Strike 2

