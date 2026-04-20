IEM Rio 2026: Team Vitality fortsetter sin dominans ved å slå Team Spirit

På vei inn i IEM Rio bestemte ESL seg for å sette en dusør på Team Vitalitys hode i et forsøk på å oppmuntre rivaliserende organisasjoner til å slå dem og slå dem ut av turneringen. Denne dusøren startet på $ 10,000 10,000, men etter hvert som arrangementet utviklet seg og Team Vitality fortsatte å sende motstandere, økte verdien eksponentielt til den nådde en topp på $ 100,000 XNUMX for den store finalen, noe som betyr at hvis Team Spirit skulle vinne, ville den ta hjem $ 100,000 i vanlige premiepenger pluss ytterligere $ XNUMX XNUMX fra bounty. Det er på grunn av dette at Team Spirits tap sannsynligvis svir verre enn noensinne ...

Team Vitality kunne ikke stoppes til slutt og gjorde kort arbeid med Team Spirit ved å vinne IEM Rio-finalen på en overbevisende 3-0 måte. Dette resultatet har sett laget fortsette sin dominans og satt det opp som den som skal slå igjen på vei inn i BLAST Rivals Spring 2026, IEM Atlanta og IEM Köln i juni.

