Ifølge rapporter skal nye PlayStation 5-esker være utstyrt med en etikett som advarer om at fysiske plater ikke lenger vil bli produsert

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Sony møtte stor motstand fra brukerfellesskapet da selskapet kunngjorde at produksjonen av fysiske PlayStation 5-plater skulle avsluttes fra og med januar 2028, noe som betyr at nye PS5-titler som lanseres i 2027 vil være de siste som kommer på plate og i en stilfull eske. Til tross for frustrasjonen i brukerfellesskapet, bekreftet Sony planene på sitt siste investormøte, og nå ser det ut til at vi har det første beviset på at de går enda lenger.

X-brukeren Behind the Games har angivelig tatt et bilde av en ny PS5-eske, som nå er utstyrt med et advarselsmerke som minner kjøpere om at fra januar 2028 vil det ikke lenger være nye plater å bruke i systemets platedrev.

På klistremerket står det: «Viktig merknad: Fra januar 2028 vil nyutgitte spill på PlayStation kun være tilgjengelige for kjøp på PlayStation Store og hos forhandlere i digitalt format. Plater for spill utgitt før januar 2028 kan fortsatt spilles på denne konsollen.»

Det er foreløpig ikke bekreftet at dette klistremerket er offisielt, men med tanke på omfanget av beslutningen virker det sannsynlig.