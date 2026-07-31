Sony kommenterer beslutningen om å avvikle produksjonen av fysiske PlayStation-medier: «Det er flere grunner til at vi tok denne beslutningen

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Da Sony kunngjorde at de ville avvikle produksjonen av fysiske medier for PlayStation generelt fra og med januar 2028, ga mange fans umiddelbart uttrykk for sin misnøye og utilfredshet med valget. Faktisk har brukerfellesskapet samlet seg og lagt en plan for å gjennomføre en boikott av PlayStation-tjenestene i den siste uken i august, alt i protest mot beslutningen som ofte blir sett på som forbrukerfiendtlig.

Siden det er den tiden på året da store selskaper offentliggjør ulike finans- og resultatrapporter, har Sony fulgt etter og avholdt en resultatsamtale der finansdirektør Lin Tao kom med en uttalelse og endelig uttalte seg om saken.

«Det er flere grunner til at vi tok denne beslutningen, og den viktigste er at digitaliseringen av innhold generelt har gått fremover – det er den store faktoren. Det gjelder ikke bare PlayStation, men alle typer innhold – digitaliseringen går fremover.»

Videre la Tao til (takk, Kotaku): «Når vi tenker på fremtiden – og vi har brukt mye tid og omtanke på dette, og vi har vurdert saken nøye – kom vi frem til denne konklusjonen, og vi kommer til å gå forsiktig frem med dette. Vi har mottatt ulike meninger om denne beslutningen, og folk har sterke synspunkter, og vi forstår at fellesskapet har fremmet disse synspunktene overfor oss. Spill er elsket av mange mennesker. Det er en form for underholdning som folk elsker, og i mange tilfeller er den knyttet til folks gode minner. Derfor forstår vi disse følelsene. Vi ønsker å ta hensyn til dette. Og i det fremtidige digitale økosystemet er det noe vi gjerne vil fortsette å utforske: hvordan vi kan engasjere spillerne.»

Det bør nevnes at frustrasjonen fra fellesskapet ikke akkurat gjenspeiles i forbrukerdataene som deles andre steder, ettersom Capcom nylig avslørte at over 93 % av spillsalget i forrige kvartal var digitalt, og det japanske selskapet forventer at dette tallet vil øke til 95 % i løpet av året.

Hva er din mening om at Sony avvikler fysiske PlayStation-medier?