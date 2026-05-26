Ikarugas åndelige etterfølger er død

I motsetning til hva mange tror, var Ikaruga langt fra det siste Dreamcast-spillet, men utvilsomt et av de siste store prosjektene. Treasure satte alle kluter til og klarte nok en gang å levere et skytespill med nyskapende gameplay der det å bli skutt var like viktig som å skyte seg selv.

Selv i dag dukker det ofte opp på lister over verdens beste spill gjennom tidene, men Treasure lager svært sjelden offisielle oppfølgere til spillene sine, og akkurat som ultraklassikere som Mischief Makers, Silhouette Mirage, Radiant Silvergun og Sin and Punishment, mangler Ikaruga en oppfølger.

Men i 2014 rapporterte vi at en åndelig etterfølger faktisk var under arbeid fra utvikleren M2, ledet av Ikaruga-skaperen Hiroshi Iuchi. Spillet skulle hete Ubusana, men vi fant aldri ut hvor likt det var spillet som inspirerte det, og tilsynelatende vil det forbli slik. M2 har nå kunngjort via Bluesky at utviklingen har blitt kansellert. M2-sjef Naoki Horii skriver blant annet at "vanskelige omstendigheter førte til at Mr. Iuchi leverte sin oppsigelse, som vi har akseptert, i henhold til en gjensidig avtale og forståelse." M2 ønsket å fortsette utviklingen, men konkluderte til slutt med at det ikke var mulig:

"Selv om vi utforsket måter å fortsette dette prosjektet på etter Iuchis avgang, kom vi til den konklusjon at det, gitt arbeidets art, ville være vanskelig å bringe "Ubusuna" til sin fullstendige form uten ham. Vi har derfor besluttet at vi må gi opp den videre utviklingen."

Studioet beklager overfor alle fansen og har fjernet alt videomateriale, men håpet er ikke helt ute for at vi kanskje får se spillet utgitt en gang i fremtiden, ettersom Iuchi fortsatt er interessert i å fullføre det:

"For å unngå misforståelser vil jeg imidlertid presisere at Iuchi ikke har gitt opp alt håp om å fullføre "Ubusuna", uavhengig av M2. Jeg håper inderlig at han vil finne en mulighet til å gjenoppta prosjektet i en eller annen form, om den så er annerledes enn den nåværende, og at dere en dag kan gjenforenes med det ferdige verket."

De avslutter med å oppfordre folk til ikke å spekulere eller være unødvendig slemme. Selv om fansen åpenbart har gledet seg til dette, finnes det mennesker bak kulissene som blir negativt påvirket av uberettigede angrep.