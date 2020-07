Ikke alle spill blir dyrere på PlayStation 5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Tidligere denne måneden annonserte Take-Two at NBA 2K21 vil koste mer på PlayStation 5 og Xbox Series X enn på PlayStation 4 og Xbox One. Dette fikk selvsagt mange til å frykte at de andre store utgiverne også vil heve prisen, men det blir i alle fall ikke tilfellet for Ubisoft.

Under dagens investormøte kunne Ubisoft bekrefte, som forhåndsbestillingene antydet, at ingen av spillene deres vil koste mer på PlayStation 5 og Xbox Series X i høst. Nå er det kanskje greit å merke seg den siste biten der hvor de presiserer "i høst", for ved å ordlegge seg slik gir de jo rom for å øke prisen når skiftet over til å lage spill spesielt for de kommende konsollene skjer. Da vil jo prisen for å lage dem øke også, så vi får se hvordan det franske selskapet løser det. Uansett vil i alle fall Watch Dogs: Legion og Assassin's Creed Valhalla, som også tilbyr gratis oppgraderinger, koste det samme på PS5 og Xbox Series-familien som på PS4 og Xbox One.