Ikke engang Hideo Kojima selv virker helt sikker på hva spillet hans OD er

HQ

Selv om Hideo Kojimas Xbox-prosjekt ble annonsert allerede i 2022 og fikk navnet sitt i 2023, vet vi nesten ingenting om det annet enn at det blir et skrekkspill, med regissør Jordan Peele involvert i manusarbeidet. På rollelisten finner vi kjendiser som Hunter Schafer, Sophia Lillis og Udo Kier, og det spekuleres i at Margaret Qualley også vil være involvert (basert på en karakter som ligner på henne).

Men vi vet ikke når det vil bli utgitt eller noen detaljer om gameplayet - og det virker ikke engang som om Kojima selv har full oversikt over tittelen sin. I et intervju med det japanske nettstedet Ananweb (takk Windows Central) sier han at han ikke vet om spillet vil fungere i det hele tatt :

"Jeg kan ikke si nøyaktig hva det er ennå, og jeg vet heller ikke om det kommer til å fungere."

Hvorvidt OD vil dukke opp på The Game Awards på fredag kveld gjenstår å se, men det høres ut som om det fortsatt er mye utvikling igjen å gjøre, så vi må kanskje forberede oss på en lang ventetid.