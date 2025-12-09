Gamereactor

Ikke engang Hideo Kojima selv virker helt sikker på hva spillet hans OD er

Selv om prosjektet ble avslørt for tre år siden, virker det som om det ikke er i nærheten av å være ferdig ennå.

HQ

Selv om Hideo Kojimas Xbox-prosjekt ble annonsert allerede i 2022 og fikk navnet sitt i 2023, vet vi nesten ingenting om det annet enn at det blir et skrekkspill, med regissør Jordan Peele involvert i manusarbeidet. På rollelisten finner vi kjendiser som Hunter Schafer, Sophia Lillis og Udo Kier, og det spekuleres i at Margaret Qualley også vil være involvert (basert på en karakter som ligner på henne).

Men vi vet ikke når det vil bli utgitt eller noen detaljer om gameplayet - og det virker ikke engang som om Kojima selv har full oversikt over tittelen sin. I et intervju med det japanske nettstedet Ananweb (takk Windows Central) sier han at han ikke vet om spillet vil fungere i det hele tatt :

"Jeg kan ikke si nøyaktig hva det er ennå, og jeg vet heller ikke om det kommer til å fungere."

Hvorvidt OD vil dukke opp på The Game Awards på fredag kveld gjenstår å se, men det høres ut som om det fortsatt er mye utvikling igjen å gjøre, så vi må kanskje forberede oss på en lang ventetid.

OD

