Ikke-FNCS-konkurransedyktige Fortnite -turneringer vil ikke lenger være regionlåst

I lengst tid har Epic Games pålagt en regel som dikterer at alle som ønsker å spille i konkurransedyktige Fortnite må gjøre det bare i sine respektive regioner. Dette betyr at nordamerikanske spillere bare kan delta i nordamerikanske turneringer, europeiske folk i EMEA-arrangementene, og så videre. Denne regelen gjaldt også for alle nivåer av konkurransespill, så ikke bare Fortnite Championship Series, men også de lavere divisjonene. Dette endres snart.

Epic har bekreftet at for ikke-FNCS-arrangementer blir regionlåsingsregelen fjernet, noe som betyr at europeiske spillere kan delta i amerikanske arrangementer, asiatiske spillere kan delta i EMEA-turneringer, og så videre.

Igjen, dette gjelder ikke for FNCS, noe som betyr at de beste aksjonene og spillerne fortsatt bare vil konkurrere mot andre i sin region utenfor internasjonale arrangementer.

Tror du dette er det rette trekket for konkurransedyktig Fortnite's fremtid?