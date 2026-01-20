Ikke forvent at DCU-versjonen av Batman debuterer før tidligst i 2028

HQ

Neste år har The Batman - Part II endelig premiere, og som vi vet, er det mer The Dark Knight på vei, ettersom en egen Batman også vil bli introdusert i DCU. Han vil få sin egen film basert på The Brave and the Bold, og han vil også dukke opp i andre DCU-prosjekter.

Mange kjendiser har uttrykt interesse for rollen, og det har til og med gått rykter om at et manus er klart. Dette ser imidlertid ut til å være ønsketenkning, ettersom DCU-sjef James Gunn kunngjorde på Threads at filmmanuskriptet fortsatt ikke er ferdig.

Dette får oss til å mistenke at en premiere i 2027 er utelukket - noe Gunn også bekrefter når han skriver at han ikke har til hensikt å ha "to Batman-filmer som kommer ut samme år". Dette betyr sannsynligvis at det tidligste vi kan håpe på DCU-Batman er sent i 2028.