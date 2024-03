Ikke forvent at Final Fantasy XIV blir gratis å spille.

HQ

Selv om den gylne standarden for MMORPG-spill i dag ser ut til å være free-to-play-modellen, ser det ikke ut til at Final Fantasy XIV noen gang vil gå i denne retningen, ifølge regissør Naoki Yoshida. Da han snakket med Eurogamer om dette emnet, nevnte han at gratis prøveversjoner av spillet kan fortsette å være en ting, men la til at de trenger inntektene fra klienten for å fortsette å holde spillet så premium som det faktisk er:

"Jeg tror den gratis prøveperioden vil fortsette å bli utvidet, men vi har ingen planer om å gjøre selve klienten gratis for øyeblikket. Siden det er investert enormt mye tid og penger i utvidelsespakkene, er inntektene fra salg av selve utvidelsespakken fortsatt svært viktige for å kunne fortsette å lage utvidelser i denne skalaen. Vi vil hele tiden sikte mot det beste også på forretningssiden, slik at vi kan fortsette å lage mye innhold som vi kan glede oss over."

Final Fantasy XIV forventes å få et oppsving i antall spillere neste måned, da Square Enix's ultrapopulære spill (over 30 millioner spillere) endelig kommer til Xbox etter mer enn ti år som en eksklusiv PC- og PlayStation-tittel. Det er definitivt verdt å betale for, det lover vi.