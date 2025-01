Ikke forvent at Grand Theft Auto VI kjører med 60 bilder per sekund ved lansering

HQ

Da PS5- og Xbox Series X/S-generasjonen ble annonsert, ble vi fortalt at 30 bilder per sekund hørte fortiden til, og at 120 bilder per sekund var fremtiden. Hvor feil det viste seg å være, for nå ser et av årets mest etterlengtede spill ut til å kjøre med 30 bilder i sekundet ved lansering.

Dette kommer fra tidligere Rockstar-animator Mike York. York, som snakket i en nå privat video fra Kiwi Talkz (takk, GamesRadar), sa at vi ikke burde forvente mer enn 30 bilder per sekund fra Grand Theft Auto VI når det lanseres.

"Jeg tror ikke [den] første utgivelsen vil komme ut med 60 bilder per sekund, med mindre den får de 60 bilder per sekund ved å [bruke] en AI-oppskaleringsgreie som PlayStation gjør, med mindre noe kommer inn og hjelper den med å få de 60 bilder per sekund," sa York. "Jeg tror ikke den vil få 60 bilder i sekundet fra start på en basiskonsoll. PS5, for eksempel. Kanskje PS5 Pro, eller hva som helst, men jeg tror fortsatt ikke det."

York har ikke jobbet hos Rockstar siden 2017, så han innrømmer at han ikke er helt sikker på hva som foregår der borte, men han har rikelig med erfaring med at selskapet presser mest mulig ut av en konsoll. "De kommer til å presse hver eneste lille jævla ting de kan ut av det, og så optimalisere senere for 60 bilder fordi det ikke er like viktig som å gjøre spillet fantastisk med 30 bilder," sa han.

Grand Theft Auto VI er planlagt utgitt i 2025 for Xbox Series X/S og PS5.