Ikke forvent like mange minispill i den tredje delen av Final Fantasy VII: Remake

HQ

Noe av det morsomste med Final Fantasy VII: Rebirth er alle de flotte minispillene (over 20 av dem), som gir stor variasjon til eventyret. Det er imidlertid ikke alle som setter pris på dette, og det er til og med noen som synes det er for mange minispill.

I et intervju med Daily Star sier regissør Naoki Hamaguchi nå dette om hva som kanskje må revideres for det tredje og siste kapittelet:

"En ting som kanskje bør ses på, er at det var noen som sa at det var for mange minispill i Rebirth, og til syvende og sist kan jeg forstå deres synspunkt - men jeg tror vi tok den riktige avgjørelsen når det gjelder bredden og volumet på innholdet i minispillene i Rebirth.

Det er klart at jo flere ulike typer innhold, jo flere minispill du putter inn i en tittel, jo mer sannsynlig er det at folk vil like noen og ikke andre."

Dessverre høres det ut som om klagene nå vil bli tatt i betraktning, og vi bør derfor ikke forvente så mange minispill neste gang:

"...jeg gleder meg til det tredje spillet og til andre spill, men hvis du spurte meg 'ville jeg gjort like mange minispill', tror jeg ikke jeg ville gjort det."

Hva synes du, er dette den riktige avgjørelsen av Square Enix, eller burde de ha minst like mange og helst enda flere minispill i neste del av serien?