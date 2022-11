Ikke forvent noen DLC til God of War: Ragnarök

HQ

God of War: Ragnarök ble utgitt med et smell for to uker siden og har nesten utelukkende fått strålende anmeldelser. Ragnarök binder tross alt sammen historien som begynte i 2018s God of War, men derfor ser det dessverre ikke ut til å være noen fortsettelse av historien i form av DLC.

Det er regissøren Eric Williams selv som kom ut med nyheten da han var gjest i Kinda Funny-podcasten. Det er imidlertid verdt å påpeke at han ikke totalt utelukker at det kommer noen DLC, men at det virker svært usannsynlig.

Kort fortalt sier han at spillet er veldig stort og at de la alt de hadde i det, så en potensiell DLC er ikke noe vi bør regne med. Noe som egentlig ikke burde komme som en overraskelse siden Santa Monica Studios vanligvis ikke gir ut noen utvidelser til spillene sine.

Imidlertid har vi mest sannsynlig ikke sett det siste av Kratos, men når neste spill kan tenkes å komme er foreløpig veldig uklart. Hvilken retning det kan ta etter dette er også veldig uklart.

Hva tror du om fremtiden til God of War?