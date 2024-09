Ikke gå glipp av denne sjansen til å få tak i et Overwatch League-lagskinn

HQ

Blizzard la mye ressurser og krefter inn i Overwatch League før de til slutt stengte den. Dette inkluderte å lage definerte lagskinn for hver karakter, samt en rekke mesterskapsskinn for å starte opp. Når OWL ble lagt ned, var den primære måten å få tak i disse skinnene på å kjøpe OWL Tokens for å bytte dem mot skinnene, men det vil snart ikke være mulig heller.

Blizzard vil stoppe salget av OWL Tokens 9. desember, og i et forsøk på å gi spillerne noen siste sjanser til å få tak i noen av disse virkelig sjeldne skinnene, har et lagsalg blitt satt i kraft, noe som betyr at du kan skaffe deg mesterskapsskinnene for London Spitfire, Shanghai Dragons, San Francisco Shock, og Dallas Fuel fra og med akkurat nå.

Lagsalget avsluttes 15. oktober, noe som betyr at du har rundt en måned på deg til å legge til noen sjeldne skins i samlingen din.