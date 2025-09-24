Ikke overraskende, Halloween: The Game kommer i tide til Halloween neste år

HQ

Da vi snakket med utvikleren Illfonic på Gamescom i forrige måned, var en av tingene den kreative sjefen Jared Gerritzen ertet, utgivelsesdatoen for Halloween: The Game. Riktignok var det egentlig ikke mye av en erting, da det var noe mange av oss forventet ...

Teasen var at vi kunne forvente spillet en gang rundt den skumle sesongen i 2026, og dette er noe som nettopp har blitt bekreftet under kveldens State of Play, der vi blir informert om at utgivelsesdatoen for Halloween: The Game er ... 8. september 2026.

Det er riktignok en god stund til, men det er likevel noe å glede seg til neste år.