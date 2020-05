Ikke regn med cross-play i The Division 2

Du ser på Annonser

Mange har lurt på om kanskje Massive Entertainment ville legge til støtte for cross-play i The Division 2, men hittil har vi ikke hørt noe, og de har heller ikke bekreftet om det blir noen oppgradert versjon av spillet til PlayStation 5 og Xbox Series X.

Nå har utviklerne kommentert saken på Reddit, og forklarer der hvorfor det ikke er cross-play på konsollversjonene og hvorfor vi heller ikke bør regne med det:

"Stadia and PC have crossplay now. That is not something that will likely happen for consoles any time soon. The game was not made with crossplay in mind, so the efforts to make that happen would be quite big."

Massive jobber for øyeblikket på et stort Avatar-spill, og vi går ut ifra at de helt enkelt har valgt å fokusere på dette i stedet.