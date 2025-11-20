Ikke stol på øynene dine i The Mound: Omen of Cthulhu

Jeg hadde aldri trodd at det å slåss mot eldrittiske grusomheter med våpen og musketter fra før krigen ville være et morsomt spill, men traileren for The Mound: Omen of Cthulhu har forbedret utsiktene for tittelen betraktelig, der hvert skudd og hvert slag veier tungt, og hver fiende raskt kan snu kampen til sin fordel hvis du ikke opptrer koordinert sammen med lagkameratene dine.

Under Xbox Partner Showcase viste Ace Team og Nacon frem hvordan dette overlevelsesspillet med opptil fire spillere vil være når du utforsker forbannede jungler på jakt etter skatter og navigerer mellom oppdrag om bord på skipet ditt.

For øyeblikket har vi ikke en fast utgivelsesdato for The Mound: Omen of Cthulhu, men det kommer sommeren 2026. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.