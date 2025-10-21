ilyynina og Vader ble kåret til vinnere av The Milk Cup 2025

HQ

I løpet av den siste helgen, som en del av TwitchCon -prosedyrene, ble finalene for den årlige Fortnite-baserte The Milk Cup avsluttet, med dette året som et av de største til dags dato. Totalt 50 kvalifiserte seg til finalen og hadde sjansen til å kjempe om 210 000 dollar i premiepenger, og nå som turneringen er over, har vi en vinner å rapportere om.

Etter en hektisk hendelse kom den amerikanske duoen Nina "ilyynina" Fernandez og "Vader" ut på topp. Duoen klarte å sanke nok poeng i løpet av de seks rundene i finalen til at de kunne løfte trofeet og dra hjem med hele 78 000 dollar i premiepenger.

Dette avslutter en sterk sesong for duoen, som vant den første Series av The Milk Cup tilbake i mai og deretter ble nummer tre i både den andre og tredje Series i henholdsvis juli og august. Spørsmålet nå er om de kan forsvare trofeet sitt når 2026-sesongen starter på nyåret.