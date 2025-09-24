Impact forlater Team Liquids League of Legends -team

HQ

Balladen til Team Liquid og Jeong "Impact" Eon-young kommer til en slutt ... for andre gang. League of Legends -spilleren forlater den nordamerikanske organisasjonen, og avslutter sin andre periode med laget, som har inkludert variabel suksess.

Det er uklart hva fremtiden bringer for Impact og likeledes hvordan Team Liquid vil tilpasse seg spillerens avgang, men på grunn av kampene på slutten av LTA-sesongen 2025, som til slutt betydde at laget ikke kvalifiserte seg for LTA Championship og ikke vil vises på Worlds, har det rundt 14 uker å bestemme seg for en ny spiller alt før sesongen 2026 starter på nyåret.

Hvem tror du Team Liquid vil hente inn som erstatning for Impact?