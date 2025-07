India trekker seg fra semifinalen i cricket mot Pakistan på grunn av "nasjonal stolthet"

HQ

Krisen mellom India og Pakistan fra i fjor vår, der de to landene var på randen av krig etter et islamsk terrorangrep i Jammu og Kashmir som ble besvart med stengte grenser og et gjengjeldelsesangrep med raketter fra India, har kanskje avtatt etter at en våpenhvile ble inngått i mai, men spenningen mellom landene er fortsatt høy, og India har besluttet å trekke seg fra semifinalen i cricket-VM for legender (World Championship of Legends, WCL).

Det ville ha vært første gang de to nasjonene tørnet sammen i en internasjonal cricketkamp siden 2013. Det indiske landslaget nektet imidlertid å spille kampen i protest, med henvisning til "nasjonens stolthet". Resultatet var satt til å finne sted i Birmingham. Resultatet ble at Pakistan går til finalen og møter Sør-Afrika eller Australia.

Her er uttalelsen fra det indiske landslaget (via Znews): "Med tungt hjerte har India Champions bestemt seg for å trekke seg fra semifinalekampen mot Pakistan. Denne avgjørelsen ble ikke tatt med lett hjerte. Mens vi lever og ånder for cricket, har spillerne våre blitt utsatt for følelsesmessig uro og feilplassert dømmekraft når alt de noen gang har båret på er stolthet for nasjonen".

"Vi kan gå bort fra denne kampen, men ikke fra prinsippene våre. Landet over spillet. Integritet over alt."