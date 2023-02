Indiana Jones and the Dial of Destiny-trailer introduserer Mads Mikkelsen

HQ

En ting vi så overraskende lite av i Indiana Jones og Dial of Destinys første trailer var Mads Mikkelsen. Vel, vi fikk se litt mer av ham på Super Bowl.

Det skyldes at Disney og Lucasfilm dukket opp på under den store kampen for å minne oss på at Indiana Jones og Dial of Destiny kommer 30. juni ved å gi oss en ganske kort trailer. Til tross for kortheten er det mange ting for fansen å stikke tennene inn i med et nytt blikk på unge Harrison Ford, det som ser ut til å være hans introduksjon til hovedantagonisten og åpenbart en sjarmerende krangel med Phoebe Waller-Bridges Helena.