Indiana Jones and the Great Circle banker opp nazister og mer i lanseringstrailer

Indiana Jones er synonymt med eventyr, og det er derfor 9. desember er en spesiell dato for fans av karakteren, da det betyr, etter mange års fravær, hans store retur til videospill. Det kommer fra MachineGames, veteran førstepersonsekspertene som har gitt oss de nye utmerkede Wolfenstein-spillene, og som har opprettholdt det perspektivet for å fortelle oss en ny reise inn i det ukjente med Indiana Jones som vi aldri har sett før.

Lanseringstraileren for Indiana Jones and the Great Circle setter oss i stemning for hva som venter oss, samtidig som den introduserer oss for karakterer, motivasjoner, naziansikt å slå og musikk vi alle kjenner igjen og elsker.

Du kan glede deg over Indiana Jones and the Great Circle på PC og Xbox Series den 9. desember, eller litt tidligere (6. desember) hvis du forhåndsbestiller Premium Edition, med noe digitalt ekstrautstyr. Men hvis du har Games Pass Ultimate og er tålmodig, venter Indy der på deg uten ekstra kostnad neste mandag.