Indiana Jones and the Great Circle er over 125 gigabyte for PlayStation 5

Indiana Jones and the Great Circle Sjarmerte både spillere og medier da det hadde premiere i desember i fjor, men da var det bare tilgjengelig for PC og Xbox Series S/X. Den 17. april er det tid for PlayStation 5-versjonen, og nå avslører PlayStation Game Size hvor stor denne versjonen er - og som forventet er det en heftig klump som kanskje krever at du rydder litt opp på SSD-en din.

Totalt kommer spillet inn på 125,29 gigabyte, og det er uten noen potensiell dag 1-oppdatering. Hvis du kjøper Premium Edition, kan du forhåndslaste allerede 13. april, mens Standard Edition kan begynne å forhåndslaste 15. april.

Indiana Jones and the Great Circle er ute nå for PC og Xbox Series SS/X og er inkludert i Game Pass. Vil du skaffe deg Indys eventyr til Playstation 5?