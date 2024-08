Indiana Jones and the Great Circle får en Collector's Edition med en 28-centmeter globus

HQ

Som seg hør og bør for et spill av Indiana Jones and the Great Circles kaliber, vil det selvfølgelig bli utgitt i en skikkelig tykk samlerutgave som inneholder en urimelig stor gjenstand.

I dette tilfellet er det en globus med en diameter på 28 centimeter med et - sannsynligvis ikke så veldig - hemmelig rom, sammen med noe annet fluff. Hvis du kjøper Collector's Edition, får du den :



Allmaker Relic Replica med spillkode (digital premiumutgave)



Den store sirkelen 11" globus med skjult oppbevaring



Ny eventyrdagbok



Jumbo SteelBook-etui



Opptil 3-dagers tidlig tilgang



Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants Story DLC†



Digital kunstbok



Temple of Doom Outfit



Hvis du lurer på hvorfor det står "Opptil 3-dagers tidlig tilgang", er det fordi Bethesda tar hensyn til at tidssoner kan påvirke tiden med noen timer. For de som vil ha alt ekstrautstyret, men som ønsker å unngå plastleketøyene, er det også en Premium Edition (og en Premium Upgrade for de som spiller via Game Pass) av spillet som inkluderer :



Opptil tre dagers tidlig tilgang



Indiana Jones and the Great Circle: Historien om gigantenes orden DLC‡



Digital kunstbok



Temple of Doom Outfit



De av dere som forhåndsbestiller spillet vil også få noe som heter The Last Crusade Pack ("med Traveling Suit Outfit og Lion Tamer Whip, som sett i The Last Crusade"), og denne forhåndsbestillingsbonusen er pent inkludert for alle Game Pass-abonnenter.

Ta en titt på samlerutgaven med jordkloden nedenfor. Indiana Jones and the Great Circle lanseres 9. desember til PC og Xbox, og kommer i 2025 til PlayStation 5.