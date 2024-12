Indiana Jones and the Great Circle får en gratis dynamisk bakgrunn for Xbox Series S/X

HQ

Hvis du vil Indiana Jones-ifisere din Xbox Series S/X i påvente av utgivelsen av Indiana Jones and the Great Circle, har Microsoft noe i vente for deg. De har nå gitt ut en Dynamic Background basert på nettopp dette spillet, og som vanlig er den helt gratis å bruke.

Hvis du vil sjekke ut hvordan det ser ut, har The Verge redaktør Tom Warren spilt inn et lite videoklipp som han deler via Threads. Sjekk det ut nedenfor.

Indiana Jones and the Great Circle slippes 6. desember for alle som har kjøpt en av premiumutgavene, og 9. desember for standardversjonen (som også kommer med Game Pass).