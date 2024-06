Indiana Jones and the Great Circle fikk oss til å drømme om den beste versjonen av karakteren

HQ

I går kveld minnet Xbox oss i et par timer om de beste sensasjonene som ble kondensert i den siste E3. Det var en fantastisk presentasjon, der de ikke holdt noen triks i ermet for å få alle spillerne på beina og applaudere. Og de var til og med i stand til å snu noen av prosjektene som allerede var presentert på forhånd, som hadde vært i tvil.

Her refererer jeg til den spektakulære nye film- og spilltraileren for Indiana Jones and the Great Circle, den store innsatsen fra Machine Games og produsert av Todd Howard. Både de nye scenene vi så med Indy og kompani, samt bevegelses- og actionscenene i spillet, varsler nå om et eventyr som kan fungere selv i den tvilsomme førstepersonsmodusen.

Det beste av alt er at vi får det før året er omme, selv om vi ikke vet datoen ennå, på PC, Xbox Series og Game Pass.