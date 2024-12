Indiana Jones and the Great Circle har full støtte for Xbox Cloud-lagring mellom formater

HQ

I løpet av høsten har Microsoft offentlig begynt å banke inn budskapet om at nesten hvilken som helst maskinvare med rimelig ytelse kan være en Xbox hvis du vil det, og at du kan få tilgang til spillene dine overalt. Nå har de tatt dette et skritt videre med dagens premiere på Indiana Jones and the Great Circle.

Det viser seg at du kan få tilgang til lagringsfilene dine via Xbox Cloud Saved Games overalt. Det betyr at du kan fortsette eventyret ditt sømløst mellom Xbox og Steam, for eksempel. Muligheten har eksistert før i andre spill, men da har det hovedsakelig handlet om flerspiller og tredjepartsutviklere.

Så sannsynligheten virker ganske stor for at du vil kunne fortsette eventyret du startet på Xbox med Dr. Henry Walton "Indiana" Jones Jr. via PlayStation 5 når den versjonen lanseres neste år, og deretter fullføre det hele på Steam - komplett med litt skyspilling innimellom.

En nyttig funksjon som vi håper raskt blir standard fremover.