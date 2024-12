Indiana Jones and the Great Circle har nå full banesporing på PC

HQ

Indiana Jones and the Great Circle er ute nå på Xbox Series X/S og PC, og er allerede hyllet som et av de beste spillene i 2024 av både spillere og kritikere.

I forbindelse med lanseringen av spillet har svenske MachineGames sluppet den første oppdateringen, med det passende navnet Update 1, som fikser en rekke feil i spillopplevelsen, brukergrensesnittet og oppdragene. Oppdateringen legger også til full raytracing med banesporing til PC-versjonen, noe som igjen understreker at dette er den beste versjonen av spillet, hvis du har riktig utstyr, selvfølgelig.

Du kan lese vår anmeldelse av spillet her, der Magnus Groth-Andersen gir det terningkast 9 - og nedenfor finner du de fullstendige oppdateringsnotatene for Update 1.

NYE FUNKSJONER:





Lagt til funksjonen Full Ray Tracing (Path Tracing) på NVIDIA-skjermkort som støttes. Det kreves minst 12 GB VRAM for å bruke denne funksjonen. Vær oppmerksom på at vi også jobber med å støtte AMD FSR i en fremtidig spilloppdatering.



GENERELT:





Løser et sjeldent krasj som kunne oppstå mens du lagret spillet.



Løser et problem der du midlertidig kunne miste rettigheter til forhåndsbestilte antrekk.



Løsning for å sikre at fotografiene dine vises raskere når du inspiserer dem fra dagboken.



SPILLSPILL:





Fikser en ødelagt animasjon som kan oppstå hvis du utruster rebreather umiddelbart etter at du hopper i vannet.



Fikser en situasjon der du kanskje ikke kan samhandle med objekter midlertidig hvis du prøver å skyve en fiende med revolveren din mens utholdenheten er oppbrukt.



Løser et problem som kan hindre deg i å blokkere slag mens du ser på et oppsamlingsobjekt i nærheten.



Løser et problem der du kanskje ikke kan skifte forkledning etter at du har forlatt Sukhothai-landsbyen via et hurtigreiseskilt.



Fikser flere steder der pisken kan løsne uventet når du svinger den.



Løsning på et problem der Indys ben uventet kan klikke på plass når han svinger seg over hullet i broen i Nepal.



Løsning for å forhindre at fiender ikke er klar over Indy når du laster om et sjekkpunkt som er gjort veldig nær soldater som vokter inngangen til et avgrenset sted.



Løser et problem som kan føre til at Gina ikke dukker opp i nærheten av båten din når det er forventet.



Fikser et problem med at kameraet rister uventet når du dør av skorpioner nær slutten av Gizeh-nivået.



Løsning på et problem der det første skuddet fra en midlertidig pistol var lydløst.



Løser et problem der fiender kan ha en forsinket respons etter at du har stjålet verdisaker fra dem.



Løser et problem som kan føre til at animasjonen blir ødelagt hvis du starter et kontrollpunkt på nytt etter å ha brukt en zipline mens spillet lagres.



Løser et problem som kan føre til at du ikke kan bruke pisken din hvis du utfører et piskeslag mens du lagrer spillet, og deretter laster inn lagringen på nytt.



Løser et problem der du kan bli sittende fast i gjenopprettingstilstanden "Lucky Hat".



UI:





Lagt til valget "Tilbakestill til standard" i Alternativer-menyen.



Løste en situasjon der rask sykling i hurtigutrustningsmenyen kunne føre til at feil gjenstand ble vist i menyen.



Lagt til en forklaring av ikonet for den blå kofferten på kart i spillhåndboken.



Forhindre at kartposisjonstitler overlapper med navn på fotomuligheter.



Fikset problemet med periodisk tekstflimmer under rulleteksten.



Sørger for at spillerens liste over eventyrbøker oppdateres umiddelbart etter at en ny bok låses opp.



GRAFIKK:





Løser problemet med flasker som ser altfor uskarpe ut når du beveger deg rundt med en utstyrt flaske.



Fikser et problem der Indys høyre arm kan se avklemt ut over håndleddet når han er i et kostyme med bare armer.



Fikser et problem med sporadisk hakking i mellomsekvenser.



Fikset slik at Indys pisk oppfører seg mer naturlig når den er festet til beltet hans.



OPPDRAG OG OPPDRAG (SPOILERVARSEL):</strong>





Sørg for at flere fotomuligheter fortsatt er tilgjengelige når du besøker nivåer på nytt eller etter å ha fullført deler av spillet.



Sørg for at flere dagboknotater fortsatt er tilgjengelige når du besøker nivåer på nytt eller etter å ha fullført deler av spillet.



Sørg for at flere eventyrbøker vises riktig på kartet etter at du har kjøpt kartinformasjonshefter.



Fikser for å forhindre at spilleren blir sittende fast når han/hun slipper Giuseppes nøkkel i stedet for å gjemme den i A Savage Predicament.



Løsning for å forhindre et sjeldent problem der Gina kanskje ikke kommer seg til den åpne døren etter brannfellen i Chamber of Fire - Silver Trial-oppdraget i Vatikanet.



Løsning for å forhindre sjeldne problemer der Gina kanskje ikke bruker spakene eller kan bli sittende fast når hun går til en heis i Wat Si Sawai i Sukhothai.



Løsning for et problem der Gina kanskje ikke hjelper til med å åpne døren til spillrommet i Sukhothai Ziggurat.



Løsning for et problem der Gina ikke kan gå inn i et samarbeidshvelv eller klatre når hun nylig har vært i kamp.



Løsning for et problem der brikkene i Vatikanets fontenepuslespill kan bevege seg sakte, noe som kan forhindre at det fullføres hvis det blir liggende veldig lenge.



Løsning for et problem som kunne forhindre at "Fullfør smiing av gullnøkkelen"-oppdraget aldri ble slettet i dagboken din i Vatikanet.



Løser et problem der spilleren kan dø kort tid etter å ha åpnet safen i Sukhothai-hovedkvarteret, noe som kan føre til at spilleren ikke kan plukke opp alt gullet.



Løser et problem der portene kan være låst inne i hulene hvis du starter et kontrollpunkt på nytt mens du sniker deg inn i nazistenes kompleks i Gizeh.



Løser et problem som hindrer spilleren i å hente en viktig bok på Voss' kontor inne i nazistenes kompleks i Gizeh.



Løser et problem som kan føre til at Antonio eller Ventura blir sittende fast i en "krympetilstand" mens du er på Antonios kontor i Vatikanet.



PC-SPESIFIKKE RETTELSER: