Indiana Jones and the Great Circle henter snikinspirasjon fra The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Indiana Jones and the Great Circle Riddick gjorde en sterk gjenkomst på Gamescoms Opening Night Live med en ny trailer, og vi fikk en mer inngående titt på spillet , og fikk vite hvordan prosessen med å gjenskape Harrison Ford og de andre karakterene til det nye eventyret var, samt den omtrentlige lengden på spillet. Men utviklingssjefene hos Machine Games ga oss også et innblikk i spillets kjernedesign, og det viser seg at en av de viktigste inspirasjonskildene til Indiana Jones and the Great Circle ble funnet for 20 år siden. Nærmere bestemt The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, utgitt av Starbreeze Studios i 2004.

Som en del av spørsmål og svar etter Indys lukkede presentasjon, snakket spillregissør Jerk Gustafsson om hvordan eventyreren vår vil kunne takle hver situasjon på flere måter, inkludert stealth og skjul av kropper. På det notatet hadde Riddick svaret :

"Når vi designer dette spillet, tror jeg vi til og med har gått litt tilbake i vår egen historie. Så vi har dette spillet, ja, i første person er det primære perspektivet du spiller i. Men vi kombinerer det også med tredjeperson. Så det ligner veldig på det vi gjorde i sin tid med Riddick-spillene og The Darkness-spillet, og det ligner også på disse spillene, som var de første spillene vi laget som virkelig la mye fokus på karakterbygging og historien kombinert med mye variasjon i spillet. Og det er noe vi satser veldig hardt på her. Vi vil at spilleren skal føle at han eller hun kan takle ulike hindringer eller utfordringer på mange forskjellige måter. Og stealth er definitivt en del av det."

Gustafsson var sjefsdesigner da Riddick og The Darkness ble laget, så det blir interessant å se hvordan designet har utviklet seg mange år senere med dagens teknologi. Indiana Jones and the Great Circle lanseres på PC og Xbox Series X/S i år, og ryktene antyder at det kan komme til PS5 i 2025.