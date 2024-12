Indiana Jones and the Great Circle kommer bare med én plate og krever en ekstra obligatorisk nedlasting

HQ

Det er ingen vits i å snakke og skryte av bevaring av dataspill og bakoverkompatibilitet hvis det ikke finnes noen reell mulighet for spillere til å få hele spillet på ett medium. Xbox er et av selskapene som har gjort det best på den digitale siden, og gjort det mulig å spille alle spillene fra tidligere generasjoner på den nyeste Xbox-serien. Men deres policy for fysiske utgivelser er stikk motsatt.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl er det siste eksempelet vi hadde. Da spillet ble lansert 21. november, oppdaget mange brukere som hadde kjøpt den fysiske versjonen (eksklusivt for Xbox-serien) at den bare inneholdt én plate, og at spillet krevde en ekstra nedlasting som tok opp 150 GB lagringsplass på konsollen (i tillegg til gigantiske oppdateringer som overskrev hele greia et par ganger i løpet av de første dagene). Og nå, bare tre uker senere, vil vi oppleve den samme vanskelige situasjonen med Indiana Jones and the Great Circle.

Ifølge en bruker på X (og senere lagt ut på nytt av "Does it play?"-kontoen) inneholder Indy-boksen nok en gang bare én plate og tvinges du til å laste ned resten av spillet over internett. Videre innrømmer brukeren som fikk tak i denne fysiske kopien før den offisielle utgivelsen, at selv om han kjøpte den, tillater ikke systemet ham å spille før 9. desember, ettersom denne platen er fra standardutgaven.

En ganske bittersøt gest og et konfliktpunkt mellom spillere og spillselskaper. For mens noen fortsetter å hevde eierskap til et spill som de har betalt en god sum penger for, er selskapene fortsatt opptatt av at det du kjøper egentlig er en "lisens" til spillet, og at spillene dine egentlig ikke er dine.

Virker det Xbox gjør med det fysiske formatet av spillene sine på Xbox som en god beslutning?