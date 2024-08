Indiana Jones and the Great Circle kommer til PC og Xbox i desember - PS5 våren 2025

HQ

Alt vi har sett så langt fra det kommende Indiana Jones-eventyret The Great Circle har sett utrolig filmaktig og underholdende ut, men det har frem til nå vært uklart nøyaktig når spillet vil bli utgitt - frem til Gamescoms ONL 2024. Der ble det avslørt at Indy-matinéen vil bli utgitt til PC og Xbox Series 9. desember.

PS5-spillere vil imidlertid ikke være uten det mye lenger, for nå er det klart at Indiana Jones and the Great Circle også vil bli utgitt for Sonys konsoll våren 2025, som ryktene sa. Vi kan forvente en mer konkret dato i tiden som kommer, og i mellomtiden kan du sjekke ut behind-the-scenes-videoen som ble vist under showet.

Skal du på eventyr med Indy i vinter eller neste vår?