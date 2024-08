Rykte: Indiana Jones and the Great Circle kommer til PlayStation 5 i første halvdel av 2025

HQ

Machine Games planlegger å lansere det forventede Indiana Jones and the Great Circle i løpet av 2024. Spillet blir utgitt av Bethesda Softworks og Xbox Game Studios. Så dette betyr at spillet vil være eksklusivt for PC og Xbox Series X / S. Eller er det det?

Rykteperson og en innsider kalt "Nate the Hate" har noe å si på X. Ifølge Nate vil Indiana Jones and the Great Circle være en tidsbestemt eksklusiv på Xbox og PC. Og hva skjer når det har gått en viss tid? Da lanseres spillet på andre plattformer. I dette tilfellet er det trygt å anta at det betyr Playstation 5. Nate the Hate mener at denne Playstation-utgivelsen av Indiana Jones and the Great Circle vil skje i første halvdel av 2025.

Som Gamereactor rapporterte tilbake i februar, var det et rykte om Indiana Jones and the Great Circle kommer til Playstation, men på den tiden benektet MicrosoftGamings store sjef Phil Spencer det ryktet. Så kanskje planene nå har endret seg? Vi må vente og se.