Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants kommer den 4. september

Det ville ikke være en Xbox Games Showcase uten å sjekke inn på MachineGames og hva de har holdt på med. Etter å ha sluppet Indiana Jones and the Great Circle i desember 2024, får vi mindre enn et år senere vår første DLC for spillet.

Indiana Jones and the Great Circle: I The Order of Giants legger Indy ut på et nytt eventyr. Vi får bare et kort glimt av noe av DLC, men det ser like filmatisk ut som basisspillet, med en erting av et sett med tempelridderstatuer på slutten.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants vil ikke la oss vente lenge på utgivelsen, og kommer den 4. september. Sjekk ut traileren nedenfor :